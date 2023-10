Vincolo archeologico, illegittimo il diniego della Soprintendenza non motivato di Massimo Frontera

Riformando la decisione del Tar Lazio, Palazzo Spada richiama a una corretta gestione del potere discrezionale attribuito agli organi periferici del ministero della Cultura

Il vincolo archeologico non è di tipo assoluto - «non potendosi teoricamente escludere un’attività edificatoria che non snaturi né pregiudichi la conservazione e l’integrità dei reperti archeologici» - ma richiede una valutazione caso per caso. Questo principio ha come conseguenza il fatto che la Soprintendenza, nella comunicazione del preavviso di diniego del permesso di costruire in relazione a tale vincolo, deve sempre indicare i motivi alla base della decisione. Non solo. Successivamente, cioè nella determinazione conclusiva, la Soprintendenza deve anche confutare in modo convincente «la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale».

Questo, in sintesi, il principio, richiamato dal Consiglio di Stato, che ha portato i giudici della Sesta Sezione a riformare la pronuncia del Tar Lazio il quale aveva respinto il ricorso di una società immobiliare che aveva visto il suo progetto di resort turistico bocciato per via del vincolo archeologico su un’area caratterizzata da una necropoli etrusca. Nel caso specifico, il parere negativo è stato comunicato dalla Soprintendenza per Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale.

Va detto che nel primo grado di giudizio l’esame si è concentrato soprattutto a verificare l’effettiva esistenza del vincolo archeologico alla porzione di area interessata dal progetto edificatorio, data la notevole estensione dell’area interessata (oltre 23 ettari). Nel caso specifico, è stato accertato che il vincolo c’era ed era stato correttamente notificato alla proprietà. Tanto è bastato al primo giudice per respingere (con la pronuncia n.10616/2019) il ricorso del promotore.

Il Consiglio di Stato ha corretto l’operato del primo giudice valorizzando gli aspetti qualitivi e procedurali del preavviso di diniego da parte della Soprintendenza. Tanto per cominciare, i giudici rilevano che la comunicazione è stata inviata oltre il termine; ma soprattutto senza indicare adeguamentemente i motivi del diniego. «Un’applicazione corretta dell’art.10-bis della legge n.241 del 1990 - si legge nella pronuncia n.9159/2023 pubblicata lo scorso 23 ottobre - esige, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione». «Solo tale modus procedendi - insistono i giudici di Palazzo Spada - permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale».

Peraltro - in considerazione delle caratteristiche dell’area - nel caso specifico il promotore aveva «indicato gli elementi che avrebbe potuto evidenziare, con particolare riferimento alla specificazione tesa a chiarire l’oggetto della propria istanza».