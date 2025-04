Voto fuori sede per i referendum: richieste al Comune di domicilio fino al 4 maggio

Scade il prossimo 4 maggio – tra meno di una settimana – la possibilità di far domanda per votare da fuori sede ai cinque referendum abrogativi. Votazione in programma l’8 e il 9 giugno. In base a quanto previsto dal Dl 19 marzo 2025, n. 27 «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025», i fuori sede potranno recarsi alle urne presso il Comune di domicilio che si trova in una provincia diversa da quello della propria residenza, purché vi abitino da tre mesi (...

