Webuild, balzo degli ordini: 21 miliardi nei primi 8 mesi di Marco Morino

Australia primo mercato non domestico, con portafoglio lavori a 13,3 miliardi di euro. In Italia il gruppo è coinvolto in 31 grandi progetti, con una filiera di 10.500 imprese









Volano le commesse del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo). Nei primi otto mesi del 2023, a livello globale, cioè in tutti i Paesi del mondo in cui opera, la società guidata dall'amministratore delegato Pietro Salini ha raggiunto i 21 miliardi di euro tra ordini acquisiti e in corso di finalizzazione (gare nelle quali Webuild è risultata miglior offerente). Una cifra che spinge il portafoglio lavori del gruppo a un potenziale di oltre 68 miliardi entro la fine dell'anno, oltre i target del piano...