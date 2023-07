Webuild consegna maxi ponte in Romania di Marco Morino

La struttura è della stessa tipologia del progetto per il ponte sullo Stretto









Un nuovo successo dell'ingegneria italiana nel mondo. E ancora una volta nel settore delle grandi opere con il marchio del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo), la società che in Italia sta sviluppando, tra i vari progetti, la nuova linea della metropolitana M4 di Milano. Tra poche ore, in Romania, sulle acque del Danubio, verrà inaugurato il ponte di Brăila, che diventerà il secondo ponte sospeso più lungo dell'Europa continentale per lunghezza della campata centrale. Il primo è il Great Belt Bridge...