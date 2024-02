Webuild, la controllata Cossi adegua 4 viadotti sulla A25 per 131 milioni

Nuova aggiudicazione per il Gruppo Webuild, che cresce nel settore della manutenzione di strade e viadotti con una commessa nel Centro Italia. Il contratto da 131 milioni di euro complessivi ottenuto in consorzio da Cossi Costruzioni, controllata del Gruppo, per la progettazione e l’adeguamento strutturale di 4 viadotti dell’autostrada A25 Torano-Pescara serve a garantire la sicurezza della rete stradale nazionale.

Cossi Costruzioni guida il consorzio con una quota del 60%, affiancata da MGA (Reway...