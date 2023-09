Webuild, l'ordine australiano per il maxi impianto idroelettrico raddoppia a 7,1 miliardi di euro di Marco Morino

Il mercato reagisce positivamente alla svolta: il titolo sale del 9% in Borsa









Se fosse una batteria, sarebbe la più grande al mondo. Perché l’impianto idroelettrico Snowy 2.0, in costruzione tra le montagne australiane del New South Wales, funziona proprio come una batteria: si carica, immagazzina energia e poi la mette a disposizione delle città australiane quando serve. La più grande al mondo perché, una volta realizzata, la maxi opera sarà in grado di accendere la luce e far funzionare gli elettrodomestici di 500mila famiglie australiane.

Una grande opera all’estero che ...