Webuild si rafforza in Australia: nuovo contratto da un miliardo di euro

Si rafforza in Australia il posizionamento di Webuild e della sua controllata australiana Clough, ampliando il numero dei progetti infrastrutturali che il gruppo sta realizzando nel Paese per contribuire alla mobilità sostenibile. L’Australia rappresenta oggi per il gruppo il mercato non domestico più importante, con un portafoglio ordini pari a 10,4 miliardi (giugno 2024). L’ultima aggiudicazione del contratto da 1,7 miliardi di dollari australiani (un miliardo di euro circa) per la costruzione ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi