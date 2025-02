A Brescia più vicina la scuola del futuro: via al bando di lavori

Il comune di Brescia ha mandato in gara l’appalto di lavori per realizzare il nuovo polo scolastico/community hub nel quartiere cittadino di Don Bosco. L’appalto è cofinanziato dalla Regione (con fondi Por Fesr 2021-2027). Al di là dell’importo - quasi 12 milioni (esattamante 11.824.657,99 euro) - la gara è importante perché è stata studiata da lungo tempo e con particolare cura dall’amministrazione cittadina. Il vincitore sarà chiamato a realizzare non solo una struttura ispirata alle più moderne...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi