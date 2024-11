A Roma e Catania in gara opere aeroportuali per 21,5 milioni

Opere aeroportuali al via a Roma e Catania per un importo complessivo di 21,5 milioni. Aeroporti di Roma manda in gara il servizio di presidio, manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di piazzola per un valore di 11,516 milioni. L’appalto è diviso in due lotti: piazzola dei quadranti 100, 200, 300, 400, 500 dall’importo di 5,66 milioni e piazzola dei quadranti 600, 700, 800, 900 per 5,856 milioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 18 dicembre.



Sac Catania manda in gara i lavori...