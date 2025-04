A Roma gara da 29 milioni per il nuovo polo archivistico del Mef

A Roma l’Agenzia del Demanio manda in gara l’appalto di lavori per realizzare il nuovo polo archivistico per il ministero dell’Economia all’interno della Caserma Cerimant, in zona Prenestina. L’intervento ha un valore di quasi 29 milioni (esattamente 28.865.970,54 euro). Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Offerte entro il 14 maggio prossimo.

In Calabria, il gestore aeroportuale Sacal lancia il project financing per un parcheggio a servizio dello scalo di Lamezia...