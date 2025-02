A Roma l’Atac appalta la manutenzione della linea B-B1 della metropolitana

Atac, società dei trasporti della capitale, ha mandato in gara un bando con accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario della linea B-B1 della metropolitana. Il valore indicato nel bando è di circa 11,3 milioni di euro (esattamente 11.254.900,27 euro). L’appalto prevede un accordo quadro la cui durata prevede una opzione di proroga di sei mesi (e quinto d’obbligo). Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla qualità...

