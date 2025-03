A Torino l’azienda casa spinge sull’autorecupero: in arrivo bando per 150 alloggi Bando Atc in pubblicazione il 10 marzo. Gli aspiranti assegnatari in lista d’attesa possono proporre di eseguire i lavori edilizi necessari a rendere abitabile la casa. Il costo sostenuto (fino a 10mila euro) verrà scalato dall’affitto.