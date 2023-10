Abertis diventa leader a Porto Rico: quattro autostrade per 2,85 miliardi di Laura Galvagni

Si tratta del più grande processo di privatizzazione autostradale mai realizzato sull’isola









A poco più di due mesi dalla pace firmata tra i Benetton e Florentino Pérez sulla controllata Abertis, il gruppo infrastrutturale mette a segno la prima operazione chiave del piano di consolidamento a livello globale.

La società si è infatti aggiudicata l’ammodernamento, la gestione e la manutenzione di quattro nuove autostrade a pedaggio a Porto Rico per i prossimi 40 anni: si tratta del più grande processo di privatizzazione autostradale mai realizzato sull’isola. Il risultato è stato raggiunto grazie a una maxi offerta da 2,85 miliardi di dollari. Una mossa che ha trasformato Abertis nell’operatore prevalente del Paese: su quelle tratte viaggia oltre il 60% del traffico, complice il fatto che collegano le aree chiave di Porto Rico. Complessivamente i nuovi asset, ossia la PR-52, la PR-66, la PR-20 e la PR-53, che si sommeranno a quelle già gestite, come la PR-22, la PR-5 e il ponte Teodoro Moscoso, aggiungono 192 chilometri di strade altamente strategiche al portafoglio del gruppo. Secondo quanto comunicato da Abertis, le nuove autostrade a pedaggio «hanno una forte performance storica di traffico, con un aumento dell’8% nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022» che ha registrato 153 milioni di dollari di giro d’affari.

Data la rilevanza dell’investimento anche i soci sono stati chiamati a fare la propria parte. In ragione di ciò apporteranno 1,3 miliardi di euro di nuove risorse per sostenere il finanziamento di questa operazione a Porto Rico, l’acquisizione del 56,8% dell’SH-288 a Houston (Texas) (che vale altri 1,5 miliardi di dollari) e, se andrà in porto, l’offerta per l’Autovia del Camino in Spagna tra Pamplona e Logrono. I mezzi freschi permetteranno inoltre di «mantenere una struttura di capitale ottimale, in linea con l’impegno di Abertis di preservare il proprio rating creditizio». L’operazione sarà finanziata anche con nuovo debito bancario e con la liquidità disponibile in azienda, ha aggiunto Abertis.

«La nuova piattaforma di investimenti definita da Mundys e Acs lo scorso luglio inizia a funzionare e a produrre i primi risultati. La vittoria della gara in Porto Rico dimostra infatti che Abertis, grazie al suo nuovo assetto e alla qualità del suo management, ha ora le carte in regola per essere fortemente competitiva sui mercati internazionali. Insieme ai nostri azionisti di Edizione e Blackstone continueremo a promuovere la crescita sostenibile del nostro gruppo», ha dichiarato Andrea Mangoni, ceo di Mundys.

In estate quando il nuovo patto tra i soci di Abertis, Mundys da un lato e Acs dall’altro, è stato siglato, i vertici delle due aziende erano stati chiari: avrebbero dato pieno supporto, anche economico, alla crescita della controllata. Pérez, presidente esecutivo di Acs, aveva sottolineato come la nuova intesa fosse «un’importante pietra miliare per lo sviluppo di Abertis» e proprio per questo il costruttore si era detto pronto a sostenere «con tutte le risorse» necessarie «la crescita dell’alleanza con Mundys». E altrettanto aveva detto Alessandro Benetton: «Come azionisti, ci impegneremo per supportare Abertis dotandola delle risorse per avviare questa nuova stagione di crescita». Così è stato.