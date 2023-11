Abitazioni dei militari, resta l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu di Pasquale Mirto

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 28931/2023 Sezione Tributaria

La Cassazione ritiene che la prescrizione dichiarativa contenuta nel Dl 102/2013 sia ancora vigente, non essendo stata espressamente abrogata

30/05/2012 Roma, il Palazzo di giustizia, sede della Corte di Cassazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con la sentenza n. 28931/2023, la Corte di cassazione conferma l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza per l’agevolazione relativa all’abitazione dei militari.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 741, lettera c), della legge 160/2019, considera abitazione principale – quindi esclusa dall’Imu - un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale militare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

In passato la normativa (articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013) prevedeva, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza.

Nel caso posto all’attenzione della Corte di cassazione, il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione per l’anno oggetto di accertamento, ma l’aveva presentata successivamente (e quindi tardivamente) richiedendone comunque l’applicazione retroattiva. La Corte rigetta l’assunto del contribuente, osservando che una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell’anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi). Si tratta di principio che conferma, quindi, anche l’impossibilità di sanare l’inadempienza mediante il ravvedimento operoso, essendo appunto il termine dichiarativo fissato a pena di decadenza.

Va precisato che in passato si sono registrati dubbi sulla persistenza dell’obbligo dichiarativo a pena di decadenza, in quanto l’agevolazione in questione era stata prima introdotta dal Dl 102/2013 e poi replicata dal comma 707 della legge 147/2013 (di modifica dell’articolo 13 del Dl 201/2011), ma senza la previsione dell’obbligo dichiarativo. Anche nella nuova Imu l’agevolazione è stata riproposta, ma in questo caso la normativa ha previsto, per alcune fattispecie, che per ottenere i benefici occorra “in ogni caso” la presentazione della dichiarazione, e tra le ipotesi contemplate dalla normativa è considerata anche l’abitazione dei militari, oltre che quelle relative ai beni merce e agli alloggi sociali.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ritiene che la prescrizione dichiarativa contenuta nel Dl 102/2013 sia ancora vigente, non essendo stata espressamente abrogata. Inoltre, molto opportunamente, la Cassazione evidenzia che la normativa esonera espressamente il contribuente dall’obbligo dichiarativo solo allorquando le informazioni necessarie alla liquidazione dell’imposta siano desumibili dal catasto o dal Mui. Negli altri casi, e soprattutto con riferimento agli elementi da cui derivi una riduzione dell’imposta, l’onere dichiarativo permane, anche in applicazione dello Statuto del Contribuente, ed in particolare del principio della collaborazione e buona fede, il cui rispetto è sì carico dell’Amministrazione, ma anche del contribuente. E sull’importanza del rispetto dell’obbligo dichiarativo, basta leggere le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 46/2023.

La permanenza dell’obbligo dichiarativo previsto dal Dl 102/2013, e la previsione dell’obbligo dichiarativo specifico previsto dalla legge 160/2019, confermano che ancora oggi l’assimilazione all’abitazione principale, con il conseguente esonero dell’Imu, può operare solo in presenza di una dichiarazione Imu tempestivamente presentata. D’altro canto, su tale solco si pone anche il Mef, in base alle argomentazioni utilizzate nella risposta fornita a Telefisco 2023 in tema di obbligo dichiarativo e spettanza delle riduzioni o esenzioni Imu.