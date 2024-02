Abusi edilizi a Milano, lo spettro demolizione

Il gip di Milano ha evitato il peggio, il sequestro delle due torri di via Crescenzago, da 81 e 59 metri, sorte secondo la procura abusivamente all’interno del progetto Park Towers. Il lavoro, per il giudice, è in stato troppo avanzato – molti dei 113 appartamenti sono stati già acquistati – e seppur confermando l’impianto accusatorio dei pm, non procede alla confisca. Ma ricorda al Comune di Milano a cosa potrebbe andare incontro di fronte ad una possibile sentenza definitiva: deve predisporre la...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi