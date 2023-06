Accesso agli atti, il Comune non può imporre l'utilizzo della piattaforma online di Pietro Alessio Palumbo

Il diritto non può essere negato qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito









Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4478/2023) ha chiarito che la previsione regolamentare relativa alla utilizzazione della modulistica reperibile sul sito web istituzionale non può essere considerata escludente il diritto di accesso qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito stesso. Né - pur apprezzabili - esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative possono limitare in modo sproporzionato l'esercizio del fondamentale ...