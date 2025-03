Accrual in pratica: cambiamenti retroattivi nelle politiche contabili secondo l’Itas 2 - obblighi informativi e criticità applicative

Quando un cambiamento di politica contabile viene adottato, si applica generalmente il principio della retroattività, ossia si adeguano i bilanci passati come se la nuova politica fosse stata sempre in vigore. Tuttavia, secondo l’Itas 2, questa applicazione non comporta la riapprovazione dei bilanci precedenti, ma un adeguamento ai fini comparativi. Se l’applicazione retroattiva non è praticabile, il cambiamento viene contabilizzato solo prospettivamente, ovvero a partire dall’esercizio successivo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi