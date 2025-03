Accrual in pratica: il ruolo della nota integrativa secondo Itas 14

Le informazioni integrative nella nota integrativa rivestono un ruolo essenziale per la trasparenza e la completezza dei bilanci pubblici. L’Itas 14 richiede che le amministrazioni forniscano dettagli specifici sulle partecipazioni in organismi controllati, collegati e sugli accordi a controllo congiunto, assicurando così una rappresentazione chiara della natura del rapporto, del metodo di valutazione adottato e delle variazioni di valore registrate nel tempo. In particolare, la nota integrativa ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi