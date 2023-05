Acea, legittima la penale a favore di Roma Capitale per la riconsegna tardiva del tratto stradale di Francesco Machina Grifeo

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10323 deposita oggi, respingendo il ricorso della partecipata

Acea Spa deve pagare una penale a Roma Capitale, nello specifico pari a poco più di 25mila euro, per la tardiva riconsegna di un tratto stradale la cui occupazione era stata autorizzata per eseguire lavori di posa in opera di una condotta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10323 deposita oggi, respingendo il ricorso della partecipata.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello che aveva affermato la legittimità della applicazione del "Regolamento comunale sui Scavi Stradali...