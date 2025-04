Il consigliere regionale di parità va scelto con procedura comparativa

La parità di trattamento tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. Per questo in ogni Regione è istituita la figura del consigliere di parità per la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1318/2025) ha chiarito che la designazione del consigliere di parità è subordinata...

