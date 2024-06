Affitti brevi, ecco come adeguare le case alla prevenzione incendi

I locatori di abitazioni utilizzate per fini turistici o affitti brevi devono iniziare ad attivarsi per adempiere ai nuovi obblighi sulla sicurezza introdotti dal Dl anticipi e ricevere il Cin, ossia il Codice identificativo nazionale che, con finalità antievasione, identificherà in modo univoco ciascuna abitazione messa a disposizione per i viaggiatori e ogni struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera. Per le case destinate ad affitti brevi, il Dl prevede l’installazione di estintori...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi