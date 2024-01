Aggiornata la tabella per il calcolo del valore del diritto di usufrutto

In conseguenza della fissazione al 2,5% del tasso dell’interesse legale (Dm Economia 29 novembre 2023, in «Il Sole 24 Ore» del 13 dicembre scorso) varia di conseguenza anche il calcolo del valore del diritto di usufrutto (e dei diritti di uso e di abitazione) e del corrispondente diritto di nuda proprietà: la nuova tabella da utilizzare per effettuare tale operazione, che va a modificare quella riportata in allegato al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro) è acclusa al decreto direttoriale...

