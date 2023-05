Al via la prima edizione dei premi Oice «Società e Progetti di ingegneria e architettura» di El & E

Lupoi: «Sarà un'occasione di valorizzazione e di orgoglio del made in Italy della progettazione»









È da oggi on line il bando del concorso della prima edizione dei premi Oice dell'ingegneria e dell'architettura, articolati in due categorie, Organizzazioni e Progetti. Il premio intende dare lustro e valore alle performance dell'ingegneria e dell'architettura organizzate, con riguardo sia ai profili societari, sia ai progetti di particolare pregio e qualità.

Sono previsti, in particolare, 16 premi: innovazione nell'ingegneria e nell'architettura, Esg/Sostenibilità, parità di genere, best place to...