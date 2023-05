Alfieri: «Pronti a discutere sul premierato ma non si tocchi la legge sui sindaci» di Emilia Patta

L’intervista ad Alessandro Alfieri, Responsabile Riforme e Pnrr del Pd









«Siamo disposti a ragionare su una riforma costituzionale che rafforzi i poteri del presidente del Consiglio nel solco della forma di governo parlamentare. Ma la maggioranza deve togliere di mezzo la norma inserita nel Ddl Province che mira a cambiare la legge elettorale per i grandi comuni, abbassando dal 50% al 40% la soglia al di sotto della quale scatta il ballottaggio. Andare a toccare una delle leggi elettorali che ha meglio funzionato negli ultimi 30 anni solo per calcoli di parte non è il...