Amministratori locali vittime di intimidazioni, ripartito il Fondo per la legalità 2024

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del merito e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 agosto 2024, corredato degli allegati A e B, con i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021...

