Anac contro il ministero della Salute: violata la concorrenza negli appalti per lo stoccaggio

Pianificazione carente e utilizzo reiterato della proroga tecnica in violazione delle regole sulla concorrenza e della programmazione contrattuale. Con queste motivazioni l’Autorità Anticorruzione ha duramente censurato il comportamento del ministero della Salute in una recente delibera – la n. 150 del 9 aprile 2025 – che accende i riflettori sull’ennesimo caso di proroga di un appalto pubblico effettuata in assenza dei requisiti di legge.

Il procedimento di vigilanza condotto da Anac ha riguardato...