Anac: per l'affidamento del servizio a un'azienda speciale sono richiesti gli stessi adempimenti dell'inhouse di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Nel caso di affidamento diretto di un servizio pubblico a rilevanza economica, l'azienda speciale dovrà presentare un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio sottoposta al vaglio della Pa osservando le disposizioni del Decreto di Riordino (Dlgs 201/2022). Così l'Anac ha risposto, con il parere in funzione consultativa n. 27/2023, al quesito di un Comune che domandava se anche per l'azienda speciale avrebbe dovuto presentare un'offerta tecnico-economica - nel caso di specie la gestione...