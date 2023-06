Anas, appalto da 408 milioni per adeguare a 4 corsie la via Salaria a Rieti di Alessandro Lerbini

L'intervento permetterà l'ampliamento della sede stradale, l'implementazione della rete viaria di accesso e la razionalizzazione degli svincoli









L'Anas manda in gara il potenziamento della via Salaria a Rieti. Al via il bando per l'affidamento dei lavori di adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza della strada statale Salaria. Si tratta di un appalto dal valore di 408.573.169 euro che permetterà l'ampliamento della sede stradale, l'implementazione della rete viaria di accesso e la razionalizzazione degli svincoli.

Un intervento richiesto da oltre 20 anni dal territorio su un'arteria stradale critica e caratterizzata...