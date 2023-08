Appalti, l'autonomia contrattuale dell'impresa non esclude la responsabilità dell'ente per danni a terzi di Michele Nico

La Pubblica amministrazione all'occorrenza ha la facoltà di sospendere il contratto









Nel contratto di appalto l'ente committente permane titolare di specifici poteri di autorizzazione, ingerenza e controllo in ordine all'esecuzione dei lavori o servizi affidati all'appaltatore e all'occorrenza ha la facoltà di sospendere il contratto, per cui la Pa non va esente da responsabilità per i danni cagionati ai terzi dall'attività appaltata. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 19519/2023.

Il fatto

Nel caso in esame un cittadino aveva autorizzato...