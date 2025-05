Appalti, la clausola sociale non applicabile se il subentro non avviene

La clausola sociale prevista da un contratto collettivo che prevede il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante dei lavoratori impiegato in un appalto non si applica se il subentro del nuovo operatore non si concretizza per una causa di forza maggiore.

Con la sentenza 11989 del 7 maggio 2025, la Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio secondo cui la clausola sociale prevista dal Ccnl del trasporto aereo, che impone al nuovo appaltatore l’assunzione di una parte del personale...

