Appalti, crollo del mercato nel primo bimestre 2024: -43,5% per le gare e -70,5% per gli importi

Il mercato dei lavori pubblici continua a rimanere impantanato a causa delle difficoltà riscontrate dagli enti nell’applicare le nuove regole degli appalti digitali. I dati dell’osservatorio Cresme Europa Servizi mostrano un crollo di nuovi bandi nei primi due mesi del 2024: i 1.805 avvisi pubblicati per un valore di 2,435 miliardi corrsipondono a un calo del 43,3% per il numero di procedure e del 70,5% per l’importo delle opere rispetto allo stesso periodo del 2023.



Le stazioni appaltanti sono tutte...

