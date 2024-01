Gare digitali, Pa in difficoltà: dal 1° gennaio in Gazzetta Ue solo 137 bandi (spediti nel 2023)

Non c’è dubbio che si tratta di una rivoluzione, e che come tutte le novità ad alto impatto per mettersi in moto ha bisogno di un periodo di rodaggio. Un tempo adeguato per prendere confidenza con l’obbligo di digitalizzare tutte le fasi di gestione di contratti pubblici, scattato il 1° gennaio, le stazioni appaltanti peraltro lo hanno anche avuto, visto che il traguardo era noto fin dallo scorso 31 marzo, data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. È mancato però l’affiancamento istituzionale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi