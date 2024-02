La «digitalizzazione» azzera i maxilavori: a gennaio solo 13 bandi in Gazzetta Ue (-89%)

Nuove occasioni per lavori pubblici di medio e grande importo praticamente azzerate a gennaio a causa delle difficoltà create dall’obbligo di gestione digitale degli appalti scattato a inizio anno. Dopo la marcia indietro sui microaffidamenti sotto 5mila euro, che avevano mandato in tilt per giorni gli uffici dei Rup di tutta Italia, è la fascia dei lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea quella su sui si è sentito il maggior impatto dell’effetto imbuto sulle gare, dovuto all’obbligo...

