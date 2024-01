Caos gare digitali, bandi spariti dalle Gazzette: in Guce a gennaio solo 10 avvisi (uno di lavori)

È caduto come una mannaia sul mercato degli appalti pubblici l’obbligo di gestione interamente digitale dei contratti entrato in vigore il 1° gennaio. Risolta in parte (con la messa a disposizione della piattaforma Anac fino a ottobre) la crisi generata dall’impossibilità di generare i codici per avviare le microgare sotto i 5mila euro che ha mandato in tilt i piccoli enti, resta ora da vedere quali e quanto duraturi saranno gli effetti della gelata di inizio gennaio anche sul mercato “ordinario” ...

