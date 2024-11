Appalti pilotati da 100 milioni: faro su Astral e Campidoglio

Sette funzionari del Comune di Roma e di Astral, la società controllata dalla Regione Lazio, sono accusati di associazione per delinquere e corruzione. Denaro “nero” contante e offerte di lavoro ai figli sarebbero il «prezzo» con cui avrebbero venduto la propria funzione in favore dell’imprenditore Mirko Pellegrini, dominus di un gruppo societario che si è aggiudicato appalti da 100 milioni di euro per interventi stradali per i municipi capitolini e per la Ryder Cup, il torneo internazionale di golf...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi