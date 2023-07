Appalti Pnrr: pronta la circolare per sciogliere l'intreccio di norme tra decreti, vecchio e nuovo codice di Mauro Salerno

L'annuncio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini: «Questione di ore» per il provvedimento atteso da imprese e stazioni appaltanti









È «questione di ore» lo sblocco della circolare necessaria per sciogliere l'interccio di norme che regolano gli appalti finanziati dal Pnrr, tra decreti legge (in particolare i Dl 77/2021 e il Dl 13/2023) e riferimenti operativi al vecchio codice appalti, appena mandato in pensione dal Dlgs 36/2023. Un nodo che stazioni appalti e imprese faticano a decifrare e che rischia di rallentare ulteriormente la tabella di marcia degli investimenti finanziati con i fondi europei, su cui proprio ieri si è tenuto...