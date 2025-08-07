Roma, la Fao aggiudica a Dba Group il Food and Agriculture Museum

DBA Group, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana dal 2017, si è aggiudicato dalla FAO – l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura con sede a Roma – la progettazione e la gestione dell’intero processo di costruzione di un nuovo spazio denominato “Food and Agriculture Museum and Network”.



Esso prevede un’area espositiva di circa 1.500 mq con un allestimento multimediale e innovativo progettato per valorizzare l’eredità storica e culturale della FAO...

