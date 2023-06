Asili nido, chiesto tempo fino a settembre di Claudio Tucci

Sugli asili nido l’investimento Pnrr intende creare 264.480 nuovi posti. Ma il percorso per arrivarci è piuttosto ad ostacoli, a cominciare dall’aggiudicazione del 100% dei lavori. La dead-line è il 30 giugno, ma già si sa che è irrealizzabile, e da più parti si chiede un posticipo almeno al 30 settembre. In tutto sono a disposizione 4,6 miliardi. Di questi, tre miliardi per progetti “nuovi”, 700 milioni per progetti “in essere”, i restanti 900 milioni sono contributi per la gestione dei servizi ...