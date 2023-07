Asili nido, a rischio i fondi del Pnrr per 100mila posti di Manuela Perrone e Gianni Trovati

La Ue nega le risorse per gli ampliamenti di strutture esistenti. Va trovato oltre un miliardo in manovra per sostituire i finanziamenti









Una inattesa obiezione comunitaria mette a rischio una grossa fetta dei fondi Pnrr per gli asili nido. In gioco, secondo le stime, ci sono circa 100mila dei 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia da realizzare entro la fine del 2025. Lo stop pronunciato in queste settimane dai tecnici Ue, suscitando una forte sorpresa e un certo disappunto nel Governo italiano, riguarda i progetti che allargano l'offerta all'interno di strutture già esistenti. In pratica, in base...