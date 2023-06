Viminale, ripartiti i contributi 2023 per il potenziamento degli asilo nido in 5.099 Comuni di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per ogni utente aggiuntivo da realizzare nel 2023 è assegnato un contributo di 7.668,04 euro









Completato l'iter del decreto che assegna 7.668,04 euro per ogni utente aggiuntivo negli asili nido, da raggiungere entro fine anno 2023, in 5.099 Comuni. Il ministero dell'Interno rende nota la registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto 26 aprile 2023, di riparto delle quote del Fondo di Solidarietà Comunale a finanziamento degli asili nido.

Nell'anno 2023 i contributi, pari a 175 milioni di euro, sono finalizzati a incrementare nei Comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia...