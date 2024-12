Asmel a Foti: usare i fondi inutilizzati del Pnrr per evitare i tagli ai Comuni

Dirottare i fondi inutilizzati del Pnrr per evitare tagli di bilancio ai Comuni. È la richiesta recapitata al neo ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, dall’Asmel, associazione che offre servizi «a circa 4.500 comuni soci». «In aggiunta ai tagli della spending review pari a 200 milioni annui dal 2024 al 2028 - si legge nella lettera inviata al ministro - a carico dei bilanci dei Comuni, la legge di Bilancio 2025, in fase di approvazione, prevede, ulteriori pesanti misure di definanziamento...

