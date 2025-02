Assunzioni Pa, opzionale la quota per i tecnici digitali

La riserva del 10% dei risparmi da turn over da dedicare alle assunzioni «di figure con competenze specialistiche in ambito digitale» rimane uno degli snodi del decreto sulla Pubblica amministrazione atteso oggi pomeriggio in consiglio dei ministri. Ma nelle bozze esaminate ieri dal preconsiglio si trasforma in un’opzione per gli enti, invece dell’obbligo previsto dai primi testi.

Su una delle norme chiave per accelerare lo svecchiamento delle competenze della Pa italiana sono in gioco due interessi...