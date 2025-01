Autostrade per l’Italia paga per il guardrail assente sulla A14

Il 13 gennaio è stata messa la parola fine al contenzioso originato da un incidente mortale sulla A14. Indicente mortale per cui Autostrade per l’Italia che ha dato origine a un contenzioso in cui il gestore autostradale è stato condannato in Tribunale e in appello. Con l’ordinanza n.882/2025 depositata il 13 gennaio la Corte della Cassazione (Terza Sezione civile) ha infine giudicato inammissibile il ricorso di Aspi, condannata al risarcimento di 150mila euro.

In base alla lettura della sentenza, ...