Balneari, mappatura delle concessioni al via di Riccardo Ferrazza

L'esecutivo ha atteso gli ultimi giorni per attuare la delega del governo Draghi









Il tema è ad alta sensibilità politica e il Governo ha atteso l’ultimo istante per approvare il decreto legislativo con le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. Comprese quelle balneari, sulle quali l’Ue attende e pretende ormai da tempo l’adeguamento dell’Italia alla direttiva Bolkestein sulla libera concorrenza nei servizi. Il provvedimento è comparso a sorpresa nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri, così come inattesa era la presenza della premier...