Bando Inail Isi 2022, click day il 26 ottobre di Roberto Lenzi

Dal 9 ottobre inizia la procedura di registrazione allo sportello informatico

Road grader working at construction site for maintenance and construction of dirts and gravel road. Yellow motor grader. Heavy machinery and construction equipment for grading roads. Grader machine.









Il click day del bando Inail Isi 2022 si terrà il 26 ottobre alle ore 11.00. A comunicarlo è stata l’Inail stessa che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiornato la tabella temporale del bando, indicando puntualmente le tempistiche per ciascuna fase di accesso ai fondi. Le imprese che hanno registrato la domanda, raggiungendo il punteggio minimo richiesto, potranno acquisire il codice identificativo, a partire dal 9 ottobre e, preferibilmente, entro il 23 ottobre, potranno accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l’inoltro della domanda, il 26 ottobre tra le 11.00 e le 11.20. Tuttavia, tradizionalmente, solo le imprese che impiegano pochi secondi hanno buone probabilità di accedere al contributo del 65% per investire nel miglioramento della sicurezza dei lavoratori, salvo i casi di assi di finanziamento che generano meno richieste e Regioni in cui le domande arrivano in numero inferiore.

È stata inoltre pubblicata la nuova versione delle regole tecniche che aggiorna i requisiti minimi del web browser e dell’eventuale screen reader presenti sul pc utilizzato per l’invio della domanda. Durante il primo accesso alla pagina di autenticazione, l’utente dovrà individuare l’opzione “registrati ora” per avviare il processo di creazione dell’account. Successivamente, nella pagina di registrazione, dovrà inserire l’indirizzo di posta elettronica nel campo apposito e fare clic sul pulsante “ottieni il codice”. Una email contenente il codice di verifica verrà inviata e dovrà poi essere copiata e inserita nel campo “codice di verifica”. Procedendo, l’utente deve compilare i campi obbligatori con i dati richiesti. Il 26 ottobre corrisponde alla data di apertura e chiusura dello sportello informatico, da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici degli ammessi.