Bando piccoli Comuni, seconda proroga a 24 ore dalla chiusura prevista di Daniela Casciola

Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 15 novembre - Uncem: un po’ di buona e sana perplessità

A seguito delle numerose richieste di proroga pervenute per il bando sul Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto un’ulteriore proroga per la presentazione delle domande fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2023.

Il comunicato relativo al decreto di proroga sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Si tratta della seconda proroga ed è stata comunicata oggi, a 24 ore dalla scadenza prevista, dopo un primo differimento, il 25 ottobre.

I comuni e/o le Unioni di comuni che hanno già inoltrato la propria domanda non devono rinviarla.

«Un po’ di buona e sana perplessità», da parte di Uncem secondo cui «Le proroghe, in particolare sui bandi e sugli avvisi per candidature a finanziamenti pubblici, non sono mai una buona soluzione».