Basta anche un «pezzo» di copertura e il pergolato diventa una tettoia di M.Fr.

Il Consiglio di Stato indica l’elemento dirimente che segna il passaggio di status del manufatto, con conseguente necessità del titolo edilizio per questo tipo di strutture esterne

rustic wooden pergola with hanging lanterns, surrounded by greenery and flowers, created with generative ai









La copertura, anche parziale, di un pergolato rappresenta l’elemento in grado di modificare la natura del manufatto, trasformando il pergolato stesso in una tettoia. Una differenza poco impattante sotto il profilo pratico, ma determinante sotto il profilo amministrativo, perché segna il confine tra la necessatià o meno di un titolo edilizio. Nella recente pronuncia n.8475/2023, il Consiglio di Stato offre una spiegazione cristallina delle due fattispecie. I giudici della VI Sezione sono stati chiamati a valutare il ricorso di un residente che ha realizzato una struttura in legno definita appunto “pergolato” di 7,20 x 4,20 metri, alta tre metri circa e sormontata da una copertura piana in plexiglas. Tra le altre cose, la struttura - aperta su tre lati - è fissata a un lato del fabbricato principale. Inoltre l’area dove è stato realizzato l’intervento ricade in Zona E2 omogenea agricola di salvaguardia urbana in cui è interdetta l’utilizzazione edilizia salvo interventi di manutenzione, oltre che in zona a rischio idraulico elevato (R3).

Tanto per cominciare, i giudici escludono che la struttura possa caratterizzarsi come un pergolato, in quanto, quest’ultimo «quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio». «Nel caso in esame - si precisa - è evidente che si è in presenza di una tettoia e non di un pergolato, e che quest’ultima comporta un considerevole impatto edilizio estendendosi per una superficie di oltre 30 mq e risulta stabilmente ancorata al suolo».

«Al contrario - chiariscono i giudici - il ”pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni».