Bim, dall’Ance un corso gratuito per i tecnici della Pa in Molise

Un corso gratuito per i tecnici delle amministrazioni pubbliche del Molise sul Bim (Building information modeling), il metodo obbligatorio dal 1° gennaio per progettazioni e lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro. L’iniziativa, promossa dall’Ance nazionale in collaborazione con il ministero della Pubblica amministrazione, è stata segnalata dall’Ance Molise alle stazioni appaltanti della regione con una nota del presidente Corrado Di Niro.

Il corso, accessibile dalla piattaforma Syllabus, ...