Bolzano, il Tar ferma la maxi-gara per il Tpl ferroviario da 1,6 miliardi Accolto il ricorso di Ariva Italia: condizioni modificati in corsa, «clausole escludenti» per l’operatore che sfida il gestore uscente e mancato coinvolgimento dell’Autorità dei Trasporti. La Provincia: entro 30 giorni decideremo per nuova gara o appello