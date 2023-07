Bonaccini: «I cittadini apprezzano l’approccio pragmatico» di Ilaria Vesentini

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, primo tra i governatori più apprezzati: «Qui domina la coesione sociale»









«È un risultato che mi fa piacere ma un politico deve guardare a queste classifiche con il giusto distacco: sono abituato a non deprimermi davanti alle critiche o ai problemi e a non esaltarmi quando ricevo apprezzamenti. La considero un’iniezione di fiducia per continuare a lavorare, dopo la drammatica alluvione di maggio». Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commenta il podio conquistato quest’anno come governatore più amato in Italia.

Questo primato, dopo la sconfitta...